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Zonguldak'ta bir kişi yere düşüp kendine zarar verdi! Zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta alkolün de etkisiyle kendine zarar veren şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Şahıs ambulansa güçlükle bindirilebildi.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin yere düşüp kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, aşırı alkollü olduğu belirlenen vatandaşa müdahale etti. Çevreye de zarar veren vatandaş, olay yerine gelen ambulansa bindirilmek istendi. Ancak ambulansa binmekte direnen Metin G. isimli vatandaş, bindirildiği ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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