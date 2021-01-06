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MEDYA

Babam Çok Değişti 1. bölüm fragmanı

Babam Çok Değişti dizisi 1. bölümüyle 7 Ocak 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de olacak. Babam Çok Değişti'nin bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Babam Çok Değişti 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Babam Çok Değişti'nin ilk bölümünde neler yaşanacak? Babam Çok Değişti 7 Ocak 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali; karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

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