Canlı yayına çıkarıp 'Ben Mehdiyim' dedirttiler sonra da kovdular! Bu nasıl rezalet

Mehdi olduğunu iddia eden Gökçen isimli kadın Uçankuş TV'de canlı yayını karıştırdı. İslamiyet'e ilişkin ağır eleştirilerde bulunan ve yaşanan dinin yalan olduğunu savunan Gökçen ile Sevda Türküsev arasında çok sert tartışma yaşandı.Gökçen isimli kadın daha sonra programdan kovuldu. 'Ben Mehdiyim' iddiasında olduğu önceden bilinen birinin neden canlı yayına çıkartılıp provokasyon yapmasına izin verildiği ise başlı başına bir soru olarak baş köyede kaldı.

İslam'a 'cahiliye adeti' dedi

Tartışma "Ben mehdiyim" diyerek Youtube üzerinden videolar paylaşan kadının, "İslam’ın yaşanışı cahiliye adetleridir" demesi tepki topladı. Sözlerinin devamında da kadınların İslam’da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savundu.

'Mahkemeye ver' diye meydan okudu

Bu sözlere tepki gösteren Sevda Türküsev, "Cahiliye adetlerinden bahsediyorsunuz cahilce konuşuyorsunuz" dedi. İkili arasında bu sözlerden sonra kavga çıktı. Türküsev, "Haddini bil" derken, Gökçen isimli kadın da "mahkemeye ver" dedi. İkilinin kavgası bitmeyince programa ara verildi dönüşte de "Mehdi" iddiasıyla ortaya çıkan kadın stüdyodaki yerinde yer almadı.