Bursa'da genç kıza dehşeti yaşattılar! Kızların saç saça baş başa 'sevgili' kavgası kamerada
BURSA’da kimliği belirsiz genç kız, erkek arkadaşına mesaj atan kızı, arkadaşlarıyla birlikte dövdü. Dayak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Teoman Özalp Parkında meydana geldi. İddiaya göre bir kızın erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinir krizi geçirmesi sonucu yanına iki arkadaşını da alarak kızı parkta tek yakaladı. İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bırakınca diğerlerinin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.