Hazır yufkadan peynirli börek tarifi çıtır çıtır lezzet!

Sabah kahvaltılarının, çay saatlerinin hatta gün sofralarının vazgeçilmezidir börekler. Sıcacık bir çay yanına çok yakışırlar. Yemesi kadar yapması da zevklidir onları. Bir sürüde çeşidi vardır. Ispanaklı, patatesli, havuçlu daha bir sürü. Biz ise sizlere peynirlisi hazırladık. Hazır yufka ile kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır böreklere bayılacaksınız. O zaman tarifine geçelim işte malzeme listesi ve yapılışıyla hazır yufkadan peynirli börek tarifi...

Malzemeler;

Sosu için 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvıyağ, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, iç harcı için beyaz peynir, maydonoz