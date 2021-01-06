Alişan canlı yayında koronavirüse karşı aşı oldu

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yapan ikili Alişan ve Demet Akalın, koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Alişan canlı yayında aşı oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ekrana gelen görüntülerde Alişan, "Bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" dedi.

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Biran önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olan Demet Akalın'ın ise sonuçları uygun olmadığı içi aşı olamadı.