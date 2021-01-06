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Özcan Deniz'in evinde yangın çıktı!

Oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı "Evimi gasp etti" diyerek mahkemeye verdiği lüks evde yangın çıktı.

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Şarkıcı, mahkeme kararına rağmen Zekeriyaköy'deki evinden çıkmayan eski eşi hakkında geçen kasımda suç duyurusunda bulunmuştu. Paylaşılamayan lüks evde önceki gün talihsiz bir kaza yaşandı.

Özcan Deniz 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı. Feyza Aktan, Özcan Deniz'le evliyken yaşadıkları evden çıkmayınca Özcan Deniz gasp iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu işte o evin kış bahçesinde gece geç saatlere kadar oturan Feyza Aktan yatarken ısıtıcıları açık unutunca bahçede bulunan koltuklar kısa sürede alev aldı çıkan dumanı gören komşular itfaiye çağırdı neyse ki yangın fazla büyümeden söndürülebildi.

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