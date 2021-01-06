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Bursa'da iki kişinin ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da iki aracın arasında hız kesmeden geçmeye çalışan kamyonet şoförü dehşete sebep oldu. Kazada iki kişi ölümden dönerken, tek teselli kimsenin burnunun kanamaması oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şembel Sokağı üzerine meydana geldi. Nakliye işi yapan Selim O, 16 J 2034 plakalı kamyonuyla sokakta bulunan bir iş yerine koltuk takımlarını getirdi. Dükkan önüne kamyoneti park eden sürücü, çalışanlarla birlikte koltuk takımlarını boşaltmaya başladı. Bu sırada Osmanbey Caddesinden gelen başka bir kamyon hızla yük indirilen kamyona çarptı.

Telefon numarası verip ortadan kayboldu                                                         

Şiddetli çarpma sonucu kamyon sürücü ile iş yerinde çalışan bir işçi ölümden döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sesi duyanlar dışarıya fırladı. Çalışanlar ve vatandaşlar yere düşenlerin yardımına koştu. Kazaya yol açan sürücü ise arabasından inerek çarptığı arabaya ardından kendi arabasına baktı. Kazadan 4 dakika sonra diğer araç sürücüsüne telefon numarasını vererek kayıplara karıştı.

Kazanın ardından 3 gün geçmesine rağmen halen sürücüye ulaşılamadığı öğrenildi. Geriye ise o dehşet veren kazanın görüntüleri kaldı.

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