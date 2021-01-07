Amerika'da kongre binasının Trump taraftarlarınca işgal anı görüntüleri

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Trump destekçilerinden bazıları Kongre binasına girmeyi başarırken, dış basından tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından ortalık iyice karıştı. FOX News'te yer alan habere göre, binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. Kongre'deki olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Binadan kanaması olan bir kadın çıkarıldı. Kadına kalp masajı uygulandı.

Trump taraftarlarının kongre binasını işgal anı kameralara yansırken olaylar ABD'yi sarstı...