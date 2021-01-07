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DÜNYA

Amerika'da kongre binasının Trump taraftarlarınca işgal anı görüntüleri

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre'yi basması sonrası ortalık iyice karıştı ve binadaki görevliler silah çekti. FOX News'in haberine göre; Kongre'deki arbedede yaralananlar oldu. Çıkan olayların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Trump destekçilerinden bazıları Kongre binasına girmeyi başarırken, dış basından tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından ortalık iyice karıştı. FOX News'te yer alan habere göre, binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. Kongre'deki olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Binadan kanaması olan bir kadın çıkarıldı. Kadına kalp masajı uygulandı.

Trump taraftarlarının kongre binasını işgal anı kameralara yansırken olaylar ABD'yi sarstı... 

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