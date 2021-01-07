ABD'de polisin protestocuyu vurma anı kameraya yansıdı
ABD'de büyük infial yaratan olaylarda kongre binasını basan göstericilerden birinin vurulma anı, anbean kameraya yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin ardından Trump destekçileri, başkan seçilen Joe Biden'ın görevinin tescilleneceği oturum sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Silahlar ateşlendi
Güvenlik güçleri, binayı işgal eden göstericilere karşı harekete geçti. Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocular binadaki kapıyı zorlarken, eli silahlı polislerden birinin hazır halde beklediği görüldü.
Göstericinin vurulduğu anlar
Söz konusu güvenlik görevlisi, bir süre sonrası silahını ateşleyerek göstericilerden birini boynundan vurdu. Göstericiler, yaşananlar nedeniyle polise tepki gösterdi.