Bursa'da husumetlisine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Olay, öğle saatlerinde Yeşil semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Murat S, aracına binip gideceği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından aracında 3 el ateş edilerek vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Murat S.'nin üç kurşunla kolundan yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Murat S.'nin aracına binip hareket ettiği sırada başı şapkayla kapalı birinin arkadan gelerek ateş ettiği ve sonra kaçtığı görüldü.