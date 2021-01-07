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DÜNYA

Türkiye'nin ABD'yle ilgili mesajından rahatsız olan NBC News sunucusu haddini aştı

ABD'de kongre binasına göstericiler tarafından yapılan baskına ilişkin Türkiye'nin açıklamasından rahatsız olan Amerikalı sunucu, asılsız ve haddini aşan ifadelerle Türkiye'ye saldırmaya kalktı.

ABD Kongresi'ne Başkan Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskını tüm dünya konuşuyor. Dünya genelinde çeşitli ülkeler ve kurumlar, Washington DC'de yaşanan ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu olaylara tepki gösterdi.

Ankara: Endişeliyiz
Türkiye'den de açıklamalar ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Açıklamalar ABD'li sunucuyu rahatsız etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Sunucunun sözleri:
Ankara'dan peş peşe gelen açıklamalar karşısında ne diyeceğini bilemeyen NBC News sunucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Hükümet bir diktatör tarafından yönetiliyor." diyerek hadsiz ifadeler kullandı. Sunucu, Türkiye'de gazetecilerin ve demokratik protestocuların hapiste olduğunu iddia etti.

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