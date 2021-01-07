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Bircan Bali 'Hadise'nin muayyen günüydü' deyip herkesi şoke etti!

Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali gündem olmaya devam ediyor. Bircan Bali Hadise'nin regl günüyle ilgili yaptığı yorumla şoke etti.

Söylemezsem Olmaz sunucuları yaptıklarıyla yorumlarla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın klozetini kirleten ünlüyü açıklayan ve detay veren Bircan Bali bu sefer de Hadise ile ilgili bir açıklama yaptı. Bircan Bali'nin Hadise hakkında yaptığı gaf programa damgasını vurdu. 2009 yılında Eurovision'da 4. olan Hadise'nin yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'i şoke etti. Bali açıklamasında "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" deyince herkes şaşırdı.

Bircan Bali'nin sözlerine Arto da ''İşte karşınızda Haydar Dümen'' diyerek yanıt verdi. Bu açıklama sosyal medyada ise tepki çekti. Bircan Bali'ye takipçiler "Bu ne biçim yorum" diyerek tepki gösterdi.

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