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Duygu Özaslan yine olay oldu!

YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA SIK SIK GÜNDEM OLAN DUYGU ÖZASLAN, YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Özaslan'ın son pozları dünyaca ünlü manken Kylie'nin pozlarıyla aynı olunca yorum yağdı.

Son olarak dikkat çeken bir paylaşım daha yapan Duygu Özaslan, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan, ''Evde olduğumuz sıradan bir geceydi, neden topuklu terlik giyip, yere oturup, yeşil elma yediğimizi bilmiyorum'' notuyla sevgilisi Can Maxim Mutaf ve bir arkadaşıyla birlikte ev hallerini paylaştı.

Özaslan'ın söz konusu paylaşımı takipçilerinden birçok beğeni aldı.

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