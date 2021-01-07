Ülke bu olayı konuşuyor! Arkadaki aynayı unutan belediye başkanı rezil oldu

Belediye başkanı, sadece üstünü giyip alt tarafını çıplak bırakarak cep telefonu ile radyonun stüdyosuna bağlandı. Arkasındaki aynanın farkında olmayan belediye başkanının çıplak hali aynaya yansıdı. Röportajın dördüncü dakikasında belediye başkanının çıplak olduğunu fark eden radyo sunucusu, "Sayın Bart de Wever, biraz dikkatim dağıldı. Çok güzel bir gömlek giymişsiniz. İzleyicimiz bizi izliyor, ama sanırım altınıza çok kısa olan bir iç çamaşırı giydiğiniz için aynadan çıplak bacaklarınız görünüyor" dedi.



Belediye başkanı, "Bunu nereden biliyorsunuz?" deyince, sunucu arkasındaki aynayı işaret etti. Başkan, "Kusura bakmayın aynanın hemen arkamda durduğunu unuttum. Özür dilerim. 2021 yılı benim için yüz kızartıcı bir şekilde başladı. Bu anı hiç unutmayacağım" dedi. Seçimde belediye başkanının rakibi olan Georges-Louiz Bouchez, belediye başkanının iç çamaşırlı görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak dalga geçti.