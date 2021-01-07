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DÜNYA

Yunanistan'da papaz, köyü kamyonetle kutsadı görüntüler ülkede viral oldu

YUNANİSTAN'da bir papaz, Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle kutsal suyla köyünü kutsadı.

Yunanistan’ın Lianokladi köyünde görev yapan papaz, Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü ve halkı koronavirüs salgınından korumak gerekçesiyle kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal suyu yollara döktü.

"Koronavirüs ve kötülüklerden koruyor"
Açıklama yapan papaz, "Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle dua ediyoruz. Bu köyün azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak kamyonetle bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar köyümüzü aynı zamanda koronavirüs ve tüm kötülüklerden koruyor." ifadelerini kullandı.

Köy halkının şaşırdığı o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

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