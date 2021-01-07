BIST 1.515
DOLAR 7,34
EURO 9,01
ALTIN 451,63
DÜNYA

Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili uyarısı CNN International muhabirini şaşırttı

ABD'deki olaylar sonrası Türkiye'den yapılan uyarısını değerlendiren CNN International muhabiri Clarissa Ward, "Bu tam da bir ABD basın bülteninde, kriz veya isyan sırasında Orta Doğu'daki bir şehirde olabilecek Amerikan vatandaşları için okumaya alıştığımız türden bir dil" ifadelerini kullandı.

ABD'de Kasım ayında gerçekleşen başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı. Oy sayımında hile olduğunu savunan ABD Başkanı Donald Trump ise yenilgiyi kabul etmediğini her fırsatta dile getirdi. Dün Trump'ın bir konuşmasında bu düşüncelerini tekrar dile getirmesinden sonra, destekçileri Kongre binasını bastı. Polis ve askerin müdahale ettiği olaylarda, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'den "Endişeyle takip ediyoruz" açıklaması

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kaosla beraber farklı ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

"Amerikan vatandaşları için alıştığımız bir dil"

CNN International muhabiri Clarissa Ward ise Ankara'dan Türk vatandaşlarına yönelik uyarı açıklamasının dilini ABD'den görmeye alışık olduklarını söyledi. Bakanlığın açıklamasını okuyan Ward, Washintgon'a karşı üslubun daha önce Beyaz Saray tarafından kullanıldığını söyledi. Ward, "Bu tam da bir ABD basın bülteninde, kriz veya isyan sırasında Orta Doğu'daki bir şehirde olabilecek Amerikan vatandaşları için okumaya alıştığımız türden bir dil" diye konuştu.

"Şaşırtıcı"

CNN muhabiri Clarissa Ward, "Bu türden bir dille Türkiye gibi ülkelerin vatandaşlarını ABD başkenti çevresinde bulunmanın tehlikeli olduğu konusunda uyardığını görmek şaşırtıcı" görüşünü paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ülke bu olayı konuşuyor! Arkadaki aynayı unutan belediye başkanı rezil oldu
Yunanistan'da papaz, köyü kamyonetle kutsadı görüntüler ülkede viral oldu
Bircan Bali 'Hadise'nin muayyen günüydü' deyip herkesi şoke etti!
ABD'de polisin protestocuyu vurma anı kameraya yansıdı
ABD’de Kongre baskınında öldürülen kadın savaş gazisi eski asker çıktı
Türkiye'nin ABD'yle ilgili mesajından rahatsız olan NBC News sunucusu haddini aştı
Yeşil biber fiyatları zamlandı üreticiye serasında çifte telli oynattı
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil transferini duyurdu: Ali Koç ciddi çalışmalar yapıyor
Barış Murat Yağcı'dan sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi!
Çorum'da yaşandı! Yolun karşısına geçerken ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu