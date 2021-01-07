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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay!

Şeyma Şubaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar OrtaçSEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ HAKKINDA İLGİNÇ DETAY! İŞİN İÇİNDE SERDAR ORTAÇ'IN DA ADI GEÇİYOR...

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın hayatındaki kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Kısa süre içerisinde, Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla güzel fenomeninin yeni aşkının Mohammed Al Saloussi olduğu anlaşıldı.

Magazin gündemi bir şeyhin oğlu olan Salussi ile Subaşı'nın yeni aşkını konuşmaya başladı. Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin bir dönem Serdar Ortaç'ın eski sevgilisiyle yakınlaştığı iddiası ise güne damgasını vuran  haber oldu.

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