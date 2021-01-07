Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay!

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın hayatındaki kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Kısa süre içerisinde, Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla güzel fenomeninin yeni aşkının Mohammed Al Saloussi olduğu anlaşıldı.

Magazin gündemi bir şeyhin oğlu olan Salussi ile Subaşı'nın yeni aşkını konuşmaya başladı. Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin bir dönem Serdar Ortaç'ın eski sevgilisiyle yakınlaştığı iddiası ise güne damgasını vuran haber oldu.