Yıldız Tilbe'den olay yaratan açıklamalar!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki gün Uçankuş TV'DE yayınlanan Lerzan'la çok mutlu programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili birçok soruya yanıt veren Tilbe'nin günümüz aşkları hakkındaki ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

Kadınların erkek seçerken doğru kararı almadığını söyleyen Tilbe; ''Kadınların kendi düşüncesiyle seçtiği erkek genelde doğru olmuyor görücü usulü evlenmek en güzeli'' diye konuştu.

Yıldız Tilbe, program esnasında aşkın tanımını da yaptı..