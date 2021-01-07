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Elma kompostosu nasıl yapılır muhteşem lezzet!

Hoşaf olarak da tabir edilen kompostolar arasından çok seveceğiniz elma kompostosunu daha önce denememişseniz mutlaka denemelisiniz.

Komposto ve hoşaf ikisi de meyvelerin şekerli su ile kaynatılması ile hazırlanan, sofrada soğuk servis edilen içecekler. Komposto taze meyvelerle, hoşaf ise kuru meyvelerle hazırlanıyor. Temelde aynı şey olmasına rağmen kullanılan meyvelerin kuru ya da taze olmasına göre isimlendiriliyor. Biz bu gün sizler için elma kompostosu tarifi hazırladık. Yemeklerinize eşlik edecek elma kompostosunu yapmak oldukça kolay. Aynı zamanda elma kompostosu tatlı krizlerinizi de oldukça hafif geçirmenizi sağlayacaktır. İşte sizler için elma kompostosu tarifi...

Malzemeler;

7-8 adet elma, yarım su bardağı kuş üzümü, 1 adet çubuk tarçın, 5-6 tane karanfil, 2 su bardağı şeker, 2 litre su.

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