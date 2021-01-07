İzmir'de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Ordu Caddesi'ndeki bir giyim mağazasına 28 Aralık günü, beraberlerinde bir çocuk bulunan tekerlekli sandalyeli kadın ve bir erkek geldi. Tekerlekli sandalyedeki kadın, kıyafetleri incelerken erkek olan şüpheli, arkadaşını ziyarete gelen Emine Aktürk ile sohbete başladı. Ardından da tezgahın yanındaki tabureye oturdu. El çabukluğu ile Aktürk'ün tezgahın üzerine bıraktığı cep telefonunu alıp cebine koydu. Ardından beraberindekiler ile mağazadan çıktı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şüpheliler, aynı bölgedeki ayakkabı mağazası ile Balçova ilçesindeki bir dükkandan da benzer şekilde 2 cep telefonu çaldı. Telefonu çalınan ayakkabı mağazası sahibinin durumdan habersiz tekerlekli sandalyedeki kadına yardım etmesi de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan; aynı şüphelilerin Ordu Caddesi'ndeki bir başka giyim mağazasından hırsızlık yapmadan çıktıkları da güvenlik kamerası kaydından tespit edildi.

Tekerlekli sandalyedeki kadının engelli olmadığı belirlenirken; mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.