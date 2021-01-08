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Samsun'da feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi. Kazada can pazarı yaşandı.

Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 23 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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