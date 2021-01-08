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İstanbul'da tezgahına el konulan seyyar satıcı deliye döndü! Tüp fırlattı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da İBB zabıta ekipleri E-5 bağlantı yolunda pilav satan seyyar satıcının tezgahına el koyunca ortalık karıştı. Seyyar satıcı zabıta ekiplerine tüp fırlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yol kenarında izinsiz pilav satan bir seyyar satıcının aracına el koymak istedi. Duruma tepki gösteren seyyar satıcı, zabıta ekipleriyle tartıştı. Olay zabıta ekiplerinin arabaya el koymasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada seyyar satıcının malzemeleri yere dökülerek etrafa saçıldı. Zabıta ekipleri seyyar arabayı kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada tartışma tekrardan alevlendi. Yaşananları kendine yediremeyen seyyar satıcı, pilav tezgahından geriye kalan tüpü, olay yerinden ayrılan zabıta ekiplerinin arabasına fırlattı. Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

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