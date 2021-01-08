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Aleyna Çakır'da bulunan DNA ve sperm Ümitcan'a mı ait? Müge Anlı'da avukat konuştu

Müge Anlı Tatlı Sert'te açıklanan Aleyna Çakır'ın adli tıp otopsisinde aynı kişile ait DNA ve sperm bulundu. Aleyna Çakır'ın avukatı detayları açıklarken, sperm ve DNA'nın Ümitcan Uygun'la uyumlu olup olmadığının araştırılmamadığını duyurdu.

Aleyna Çakır 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Katil zanlısı olarak aile Ümitcan Uygun'u suçlarken, Aleyna'nın açıklanan adli tıp raporu yeniden gündem oldu. 

Raporda Aleyna Çakır'ın otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edildi.

Aleyna Çakır'ın avukatı Umur Yıldırım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak incelenmeyen delillere dikkat çekti. 

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