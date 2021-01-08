Aleyna Çakır'da bulunan DNA ve sperm Ümitcan'a mı ait? Müge Anlı'da avukat konuştu

KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını uykusunda öldürdü intihar etti

Samsun'da feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Sakarya'da her şey bir anda oldu! Taksiden indi yere yığıldı dehşet anları kamerada