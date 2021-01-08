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Yeliz Yeşilmen'e bakıcı şoku! 'Çok kötü bir olay yaşadım' deyip anlattı

Yeliz Yeşilmen çok kötü bir olay yaşadığını çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Yeşilmen, gerekli işlemlerin yapıldığını da belirtti.

Ünlü Tv yıldızı Yeliz Yeşilmen çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi. Durumu sosyal medya hesabından duyuran Yeliz Yeşilmen: “Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum’da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM’den ulaşsın” dedi.

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