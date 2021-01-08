İkizler 11-17 Ocak haftalık burç yorumları finansal konulara dikkat!

Uygur Gür, 11-17 Ocak İkizler burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, İkizler burçları için perşembe gününe dikkat diyor. İşte bu hafta İkizler burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları... Yükselen İkizler pazartesi, salı ve çarşamba akşamına kadar ay Oğlak burcunda olacak demek ki finansal konular ön planda aileyle olan para trafiğiniz, eşinizle olan para trafiğiniz, bankalar, kredi kartları her türlü finansal konu olabilir. Çarşamba sabahı bir Yeniay var yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, maddi konularda bir sürece giriyorsunuz bununla ilgili bir başlangıç dönüşüm süreci başlıyor aileyle olabilir, ortaklıklarınız varsa onunla ilgili olabilir.

Çarşamba akşamı artık Ay Kova burcuna giriyor perşembe, cuma günü de Ay Kova burcunda olacak buda demek oluyor ki bakış açınız güzelleşecek. Perşembe öğlen bir Ay Merkür kavuşumu var yani duygularınızı çok güzel bir şekilde ifade edeceğinizi gösteriyor. Eğitim ile ilgili bir planınız varsa perşembe öğlen bunun için çok uygun. Hafta sonu Ay Balık burcunda demek ki kariyerle ilgili planlar olabilir, ailevi konular ön planda olabilir bunlar dikkat çekiyor.