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Yengeç 11-17 Ocak haftalık burç yorumları Yeniay'ın etkileri!

11-17 Ocak haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor işte Uygur Gür'ün yanıtları...

Yengeç burcu 11-17 Ocak haftalık burç yorumlarında bu hafta çarşamba günü başlayacak bir Yeniay var. Çarşamba günü sabah saatlerindeki Yeniay, Yengeç burçları için önemli kararları gündeme getirecek. İşte 11-17 Ocak Yengeç haftalık burç yorumlarının detayları... Yükselen Yengeçler pazartesi, salı ve çarşamba akşama kadar Ay Oğlak burcunda olacak demek ki odağınız ikili ilişkilerinizde aşk hayatınızda, evliliğinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde varsa ticari ilişkilerinizde bunlarla ilgili bir vurgu olacak hayatınızda. Pazartesi akşamı Ay Venüs kavuşumu yaşanacak yani bu durum ilişkiler açısından olumlu olacak aşkınızı ifade etmek istiyorsanız, sevgilinizle vakit geçirmek istiyorsanız, eşinizle bir şey konuşmak istiyorsanız pazartesi akşamını değerlendirin.

Çarşamba sabahı bir Yeniay olacak demek ki ilişkilerle ilgili aslında önümüzdeki dönemi ilgilendiren bir döngü başlıyor olacak yükselen Yengeçler. Çarşamba akşamı ve perşembe, cuma Ay Kova burcunda olacak demek ki finansal konular ön planda hesap, kitap yapıyorsunuz belki ailenizle bir takım finansal konularınız var ve sağlığınız hassas olacak buna da dikkat edin. Perşembe öğlen Ay Merkür kavuşumu var birileriyle iyi bir konuşma yapmak istiyorsanız Ay Merkür kavuşumunu değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu Ay Balık burcunda yani maneviyatınızla iç içesiniz, uzaklarda yaşayan tanıklarınızdan haberler gelebilir bunlar oldukça dikkat çekiyor.

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