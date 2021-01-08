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MEDYA

Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır - Ümitcan yorumu Müge Anlı'yı bile isyan ettirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan, yaptığı yorumla tepki aldı. Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun için yaptığı açıklamaya ilk tepkiyi veren de Müge Anlı oldu.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili açıklanan adli tıp raporu Ümitcan Uygun'un elini kolunu sallayarak özgürce dolaşmasını bir kez daha kamuoyu gündemine getirdi. Adli Tıp raporunun konuşulduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da bu konu işlendi. Avukat Rahmi Özkan'ın 'Ümitcan Uygun'un delillere göre serbest kalması gerektiğini' söylemesi Müge Anlı'yı isyan ettirdi. 

Müge Anlı bu yorum üzerine 'Sizin kızınız olsaydı yine aynı şeyi mi söylerdiniz' diyerek Rahmi Özkan'ı sitem etti. Rahmi Özkan ise aynı görüşün geçerli olduğunu söyledi. Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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