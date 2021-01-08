Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır - Ümitcan yorumu Müge Anlı'yı bile isyan ettirdi

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili açıklanan adli tıp raporu Ümitcan Uygun'un elini kolunu sallayarak özgürce dolaşmasını bir kez daha kamuoyu gündemine getirdi. Adli Tıp raporunun konuşulduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da bu konu işlendi. Avukat Rahmi Özkan'ın 'Ümitcan Uygun'un delillere göre serbest kalması gerektiğini' söylemesi Müge Anlı'yı isyan ettirdi.

Müge Anlı bu yorum üzerine 'Sizin kızınız olsaydı yine aynı şeyi mi söylerdiniz' diyerek Rahmi Özkan'ı sitem etti. Rahmi Özkan ise aynı görüşün geçerli olduğunu söyledi. Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.