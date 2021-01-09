Mesut Özil, fesih pazarlığında! Fenerbahçe transferi açıklayacak

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşme fesih pazarlığı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal sorununun ortadan kalkmasıyla Mesut Özil transferi için resmi işlemlere başlayacak.

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Fenerbahçe, Mesut Özil bombasını patlatmak için sabırsızlanıyor. Fenerbahçe ara transfer döneminde Arsenal’den ayırması beklenen Mesut Özil ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Yıldız futbolcunun ücreti konusunda önemli aşama kaydeden sarı-lacivertli yönetim, detaylar üzerinde çalışmalarını titiz şekilde sürdürüyor.

Fesih pazarlığı devam ediyor

Mesut Özil’in de kulübü Arsenal ile fesih pazarlığı devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübünden 8 milyon Euro alacağı bulunuyor. Taraflar sözleşme feshi konusunda pazarlık masasında. Mesut Özil’in Arsenal ile sözleşmesi haziran ayında bitecek. Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcudan alacaklarında indirime gitmesini bekliyor.

Sadakat bonusu

Mesut Özil, sözleşmesini Londra’da tamamlarsa, İngiliz ekibi Arsenal yüklü bir sadakat bonusu da ödemek zorunda kalacak.

Fener'in gözü kulağı Londra’da

Fenerbahçe yönetiminin gözü kulağı Londra’dan gelecek haberde. Sarı-lacivertliler, Arsenal sorununun ortadan kalkmasıyla Mesut Özil transferi için resmi işlemlere başlayacak.