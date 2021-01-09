Hoffenheim'ı 4-0 yenen Schalke, ligde 1 yıl sonra galip gelmeyi başardı

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 4-0 mağlup eden Schalke 04, ligde yaklaşık 1 yıl aranın ardında sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ün ligde yaklaşık 1 yıl süren galibiyet hasreti sona erdi.

Lacivert beyazlılar, ligin 15. haftasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 4-0 mağlup etti. Mücadelede 3 gol atanMatthew Hoppe, galibiyetin mimarı olurken diğer gol Amine Harit'ten geldi.

Schalke 04 bu sonuçla inanılması güç bir seriye de son vermiş oldu. Bu sezon ilk defa sahadan 3 puanla ayrılan Gelsenkirchen ekibi, ligde 1 yıllık galibiyet hasretini de bitirdi.

Son olarak Monchengladbach'ı yenmişlerdi

Lacivert beyazlılar, Bundesliga'daki son galibiyeti 17 Ocak 2020 tarihinde geçtiğimiz sezonun 18. haftasında oynanan Mönchengladbach maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.