Survivor 2021 Meryem Kasap kaç yaşında nereli evli mi?

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de 2020 Gönüllüler kadrosunda yarışan ve kaza geçiren Meryem Kasap oldu. 12 yıllık spor hayatının büyük bir kısmını milli takımda geçiren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği yapıyor. Meryem Kasap aslen Trabzonlu ve 29 yaşında.

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu aklam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de Meryem Kasap oldu. 2020 yılında Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alırken talihsiz bir kaza geçiren ve yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Meryem Kasap yeniden 2021 Survivor ünlüler kadrosuna katıldı. 12 yıldır sporla uğraşan milli sporcu şu anda spor eğitmenliği yapıyor. 29 yaşındaki Meryem Kasap aslen Trabzonlu. Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, henüz ilk okuldayken tiyatroyla ilgilenmeye başladı.

Lise yıllarında farklı spor dallarında aktif bir şekilde yer alan Meryem Kasap, lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı alarak atletizme yöneldi. İlk branşı yüksek atlama olan Meryem Kasap, yaşadığı sakatlık ardından 400 metre branşına geçiş yaptı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürütmesine karşın 1 yıl içerisinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Milli Takım’ı başarılı bir şekilde temsil ederek ülkesini gururlandıran Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

12 yıllık spor hayatının büyük bir kısmını milli takımda geçiren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği yapıyor. Survivor 2021 sezonunda yarışacak olan Meryem Kasap, bir önceki sezonda da yer almıştı ancak sakatlığı sebebiyle zorunlu olarak diskalifiye edilmişti.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.