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Survivor Reşat ne iş yapıyor kimdir videoları izleyen kopuyor

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de çektiği videolar ile youtube'da büyük ilgi gören Karadenizli Reşat Hacıahmetoğlu oldu. Özellikle Irmağa gidiyorum videosu ile tanınan Survivor Reşat aslen Oflu ve 31 yaşında.

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene gönüllüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de renki kişiliği, eğlenceli yapısı ve Karadeniz aksanı ile sempati toplayan Reşat Hacıahmetoğlu oldu. Sosyal medyada videolar çeken Reşat Hacıahmetoğlu bu sene Gönüllüler takımının en renkli ismi olacak. Aslen Oflu olan Reşat Hacıahmetoğlu 31 yaşında ve vücut geliştirme  sporuna meraklı. 

Survivor 2021 yarışmacısı olan Reşat 1990 Trabzon doğumlu. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of’ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi’nden mezun oldu.

Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti. 

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.

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