Trump sessiz tuşuna basılmış halde bekleyecek

TRTHaber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit ABD'de kongre binasının basılması ve sonrasında yaşanan gelişmeleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi.

ABD'de yaşanan olayların ardından Donald Trump'ın sosyal medya hesapları dondurulmuş ve adeta kitlelerle iletişim kurması engellenmişti. İşte bu durumun ABD çıkarlarına ters düşen herkesin başına gelebileceğinin altını çizen Özcan Tikit, Trump'ın bundan sonra ne yapabileceğini şöyle özetledi;

Her yabancı lider ABD’de ev kiralamış bir mültecidir.

Twitter’daki herkes, her yabancı lider ABD’de ev kiralamış bir mültecidir. Amerikan merkezli sosyal medya hesaplarını kullanan herkes bu gerçeğin farkında olmalı. Amerikan çıkarları veya değerleriyle ters düşen her siyasi lider her an sessize alınma ihtimaliyle karşı karşıyadır.

Affedileceği günü bekleyecek

Trump ya sessiz tuşuna basılmış halde affedileceği günü bekleyecek ya da sosyal medya kimliğiyle ABD’nin olmayan bir uygulamaya iltica etmek zorunda. Çünkü hem Twitter hem Facebook kültürel, ekonomik ve teknolojik anlamda ürünü olduğu Amerikan devletinin emrindedir.