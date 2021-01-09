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Diyarbakır şehidi Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi ailesine ulaştı

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'dan Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Uzman Çavuş Mehmet Çelik, çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketi Malatya'da ailesine ulaştı.

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Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Malatyalı Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatılan şehidin baba ocağında sağlık görevlileri fenalaşan aile yakınlarına müdahale etti.

2017 yılında göreve başladığı öğrenilen şehit Uzman Çavuş Çelik'in evli olduğu bildirilirken, Malatya Valiliğinden de taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“9 Ocak 2021 günü Diyarbakır ili Lice kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan ilimiz Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya’mızın ve Milletimizin başı sağ olsun.”

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