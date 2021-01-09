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Hareketli dakikalar! Polisten kaçan şahıslar Haliç Köprüsü'nde yakalandı

ÜSKÜDAR'da otomobilden havaya ateş açan üç kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Haliç Köprüsü'nde yakalandı. Polis şahısları gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Altunizade'de bir sokakta 34 CAT 425 plakalı otomobilde bulunan üç kişi silah ile havaya ateş açıp kaçmaya başladı. Sokak sakinleri otomobilin plakası alıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobildekilere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kontrol noktasındaki polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya devam etti.  

Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil Haliç Köprüsü üzerinde trafik yavaşlatılarak yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan üç kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri şüpheliler ve otomobil üzerinde inceleme yaptı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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