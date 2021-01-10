Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaftancıoğlu’na neden DHKP-C militanı dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör protestolarıyla ilgili olarak "Bu işin içinde teröristler var" demiş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için de "Kendisi DHKP-C militanıdır" ifadesini kullanmıştı.

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İnternethaber.com'un youtube kanalında izleyiciyle buluşan, 'İki Mahalle' programında bu hafta Gürkan Hacır ve Cem Küçük, Melih Bulu atamasını ve protestoları farklı açılardan ele aldı.

Üniversitede çıkan olaylarda öğrencilerin bu işin içinde olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da eleştirerek şunları söylemişti;

"Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?"

Örgüt mensuplarının eylemdeki parmağı!

Tecrübeli gazeteciler Gürkan Hacır ve Cem Küçük, işte bu açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaftancıoğlu'na yönelik söylemlerini ve nedenlerini tartıştı. Özellikle Boğaziçi'ndeki öğrenciler arasına karışan MLKP ve DHKP-C gibi örgüt mensuplarının polislerimize yönelik kabul edilemez ifadeleri, Canan Kaftancıoğlu'nun da bu eylemlere destek veren sözleri yaşanan polemiğin ana nedenleri arasında gösterildi.

İnternethaber.com'un youtube kanalında programın tamamını izlemek için tıklayın!