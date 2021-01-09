İngiltere ve İtalya'nın son 24 saatteki koronavirüs vaka sayısı

İNGİLTERE ve İtalya'da son 24 saat içerisinde tespit edilen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İngiltere'de 59 bin 937 yeni vaka görüldü. İtalya'da durum İngiltere'ye göre daha iyi.

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İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 bin 937 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 17 bin 409'a ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde bin 35 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı da 80 bin 868'e yükseldi.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı: 1035

İngiltere'de Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip'e bugün koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi. Koronavirüs aşısının Kraliçe ve Prense, Windsor Kalesi'ndeki bir Kraliyet ailesi doktoru tarafından yapıldığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına onay verildiğini duyurdu.

3'üncü koronavirüs aşısı da onaylandı

İlk olarak Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı, ardından ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı onaylanmıştı. Moderna'nın koronavirüs aşısı, İngiltere'de onaylanan 3. aşı oldu. İngiltere hükümetinin toplamda 17 milyon doz sipariş ettiği Moderna aşısının, ilkbaharda uygulanmaya başlanacağı belirtildi.