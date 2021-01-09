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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi

Anadolu Ajansı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin gündeminde AB'nin öncelikli konuma sahip olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. 

Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.

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