Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin gündeminde AB'nin öncelikli konuma sahip olduğunu ifade etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.