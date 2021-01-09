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ABD'de kongre baskınında 82 kişi gözaltında! FBI baskına katılanların peşini bırakmıyor

ABD'de gerçekleşen kongre baskınında şu ana kadar 82 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. O isimler arasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin masasına ayağını uzattığı fotoğrafıyla konuşulan kişiyle birlikte kürsüyle fotoğraf çektiren şahıs da yer aldı.

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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI Kongre'de koasa neden olan kişilerin peşinde. İlk gözaltına alınanlardan biri Temsilciler Meclisi BaşkAnı Nancy Pelosi'nin ofisine girerek masasına ayağını uzatan Richard Barnett oldu. 60 yaşındaki Barnett'a kamu malını çalmak dahil 3 suçlama yöneltildi. Pelosi'nin laptobunun çalındığı açıklandı.

Trump yanlısı aşırı sağcı "Proud Boys" grubunun bilinen üyelerinden Nick Ochs kongre binasında çektiği fotoğrafını internetten paylaşmıştı. Kongre'ye yasadışı girmekle suçlanan Ochs'un Hawaii'de gözaltına alındığı, pazartesi günü mahkeme karşısına çıkacağı açıklandı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de kongre binasında göstericilerle birlikte video çeken West Virginia Eyalet Meclisi üyesi Derrick Evans oldu. Evans'a yasak bölgeye girme suçlaması yöneltildi.

Baskında çaldığı kongre kürsüsüyle fotoğraf çektiren Adam Johnson da Florida'da gözaltına alındı.

Olay hakkında: ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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