BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  YEREL
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Kağıthane'de taksi şoförüne kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıktı öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

KAĞITHANE'de taksi şoförü Ferhat Basın cinayete kurban gitti. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Basın'a, henüz kimliği belirsiz şahıs kurşun yağdırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Basın, hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, saat 20.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın, kullandığı taksi ile birlikte kardeşinin evinin önüne geldi. Basın'ın başka bir taksici arkadaşı da onu takip etti. Akşam Sokak'ta bulunan kardeşinin evinin önüne geldiği anda ise sokakta siyah bir otomobil daha görüldü. 

Araçtan indi kurşun yağdırdı                                                                                 Sokakta duran iki taksinin arkasına yaklaşan siyah otomobilden inen bir kişi Ferhat Basın'a kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Basın, silah sesleri üzerine aşağı inen kardeşi tarafından saldırıya uğradığı taksi ile Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Cep telefonu ve çok sayıda boş kovan bulundu                                                Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olduğu değerlendirilen cep telefonu olay yerinde bulundu. Olay yerinde ayrıca, Ferhat Basın'a ait olduğu tahmin edilen saat ve çok sayıda boş kovan bulundu. 

Görgü tanıkları böyle anlattı                                                                                Olayın gerçekleştiği sokakta oturan Nedim Aktaş, yaşananları anlattı. Aktaş, “Ben balkonda sigara içiyordum. Siyah taksi geldi buraya. Bu köşede durdu. Bir el sıktı. Sonra gitti taksinin önünde durdu. 4-5 elde taksinin içinde sıktı adama. Sonra adama küfür etti. Arabaya bindi yukarı doğru gitti." dedi.

Başka bir sokak sakini ise, “Biz üst katta oturuyorduk. Pat diye bir ses geldi. 5 el ateş etti. O sırada ben camdan baktım. Aşağı indiğimizde zaten herkes aşağı inmişti. Sonra kardeşi geldi. Yaralıyı taksinin arka koltuğuna attılar. Hastaneye götürdüler." diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de kongre baskınında 82 kişi gözaltında! FBI baskına katılanların peşini bırakmıyor
Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'nda start veriliyor
Antalya'da camide asılı halde bulundu! İmama böyle söyleyip camiyi kapattırmamış
Fatih Terim'den transfer açıklaması: Visca'yı da istiyoruz
Wilders'in seçim vaadi: İslam'dan Arındırma Bakanlığı
Galatasaray-Gençlerbirliği Süper Lig maçı özet ve golleri
Hareketli dakikalar! Polisten kaçan şahıslar Haliç Köprüsü'nde yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Aleyna Çakır açıklaması!
SMA Bilim Kurulu gen tedavisinin etkinliğine dair bir kanıt bulamadı
Hoffenheim'ı 4-0 yenen Schalke, ligde 1 yıl sonra galip gelmeyi başardı
Yorumlar