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Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin, "İttifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir" yorumunu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Ankara kulislerinde büyük ses getiren bu ziyaret "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılıyor?" yorumları yapılmıştı.

İttifak üzerine konuşuldu

Dün cuma namazı çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk ile görüşmesinde ittifak konusunu masaya yatırdıklarını doğruladı. "Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür" diyen Erdoğan, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ittifaka yeşil ışık yaktı

Sürpriz ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, konuya ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu ziyaretin sürpriz olmadığını belirten Karamollaoğlu, Alçı'nın "Yani 'Cumhur İttifakı bünyesinde yer almak imkan dahilinde değildir, biz çok net bir şekilde Millet İttifakı'nın bir üyesiyiz' demiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır" yanıtını verdi.

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