BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  DÜNYA
ADV Filistin kampları yardım bekliyor

Wilders'in seçim vaadi: İslam'dan Arındırma Bakanlığı

Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak "İslam'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını

Abone ol

Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'in Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak yine İslam'ı hedef aldı.

Wilders'in partisi iktidara gelmeleri halinde, "İslam'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını öne sürdü. PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı.

Hollandalı aşırı sağcıların şimdiki planı: İslam'dan arındırma bakanlığı
Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.

İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vadedildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Vaad edilen insanlık dışı talepler şaşkına çevirdi
Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi.

Çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Gençlerbirliği Süper Lig maçı özet ve golleri
Hareketli dakikalar! Polisten kaçan şahıslar Haliç Köprüsü'nde yakalandı
SMA Bilim Kurulu gen tedavisinin etkinliğine dair bir kanıt bulamadı
Hoffenheim'ı 4-0 yenen Schalke, ligde 1 yıl sonra galip gelmeyi başardı
Trump sessiz tuşuna basılmış halde bekleyecek
İngiltere’de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip koronavirüs aşısı oldu
Survivor Reşat ne iş yapıyor kimdir videoları izleyen kopuyor
Survivor 2021 Meryem Kasap kaç yaşında nereli evli mi?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ocak 2021)
Cemal Hünal ailesi eşi Lale Cangal ve oğlu Doğan Atilla kimdir?
Yorumlar 25 yorum