BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  DÜNYA

Çin’de batarya fabrikasında şiddetli patlama! 1 kişi öldü, 20 yaralı var

ÇİN'de bir batarya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, çıkan yangını ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Çin’in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama anı ise kameraya yansıdı.

Patlama, Çin’in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla'da korkunç olay! Kuzeninin beylik tabancası ile intihara kalkışan kişi ağır yaralandı
Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle yendi! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı
Hatay'da yük treni ile iş makinesi çarpıştı! 1 kişi yaralandı
Cem Küçük: Can Ataklı bazen saçmalar
Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ocak 2021)
Wilders'in seçim vaadi: İslam'dan Arındırma Bakanlığı
Başakşehir'den Fatih Terim'e flaş gönderme!
SMA Bilim Kurulu gen tedavisinin etkinliğine dair bir kanıt bulamadı
Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'nda start veriliyor
Yorumlar