BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  YEREL

Hatay'da yük treni ile iş makinesi çarpıştı! 1 kişi yaralandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesinin çarpışması sonucu kepçe operatörü yaralandı.

Abone ol

Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çaykara mevkisinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesi çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan iş makinesi operatörü Fahri A, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük: Can Ataklı bazen saçmalar
Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Ocak 2021)
Wilders'in seçim vaadi: İslam'dan Arındırma Bakanlığı
SMA Bilim Kurulu gen tedavisinin etkinliğine dair bir kanıt bulamadı
Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması'nda start veriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaftancıoğlu’na neden DHKP-C militanı dedi
Kağıthane'de taksi şoförüne kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıktı öldürüldü
ABD'de kongre baskınında 82 kişi gözaltında! FBI baskına katılanların peşini bırakmıyor
İngiltere ve İtalya'nın son 24 saatteki koronavirüs vaka sayısı
Yorumlar