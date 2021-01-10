Millet İttifakı dağılıyor mu? Demokrat Parti'den sonra Saadet Partisi de mi ayrılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ev ziyaretinin tartışması sürüyor. Demokrat Parti'den sonra Saadet Partisi'nin de Millet İttifakı'ndan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Millet İttifakı son günlerde darbe üstüne darbe yiyor. Demokrat Parti'nin ittifaktan ayrılığı konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaret Millet İttifakı'ndaki çatlağı daha da büyüttü. Erdoğan, Asiltürk'le seçim ittifakını konuştuklarını söylerken, Millet İttifakı'nda gözler Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na çevrilmişti. Karamollaoğlu, Asiltürk'e karşı çıkıp Millet İttifakı ile devam etmeyi göze alabilir miydi?

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun, Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretine ilişkin, "İttifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir" şeklindeki sözleri çatlağı daha da büyüttü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da "Temel Bey, Oğuzhan Asiltürk'e itiraz eder mi?" diye sorup cevabını da verdi. İşte o yazı...

Hiç böyle demeyin...

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’le görüşmesinden bir şey çıkmaz. Temel Bey’in yaklaşımı önemlidir” diyenler var. Hiç böyle demesinler.

Çünkü Temel Bey, Oğuzhan Bey’e itiraz etmez. Saadet Partisi’nin arkasında asıl isim Oğuzhan Asiltürk’tür.

Saadet gitti gidiyor gibi...

Temel Bey de... Oğuzhan Bey’in yaklaşımını benimser ve ciddiye alır.

Yani millet ittifakı açısından durum şudur:

- Demokrat Parti gitti.

- Saadet gitti gidiyor gibi...