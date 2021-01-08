Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni planı! Oğuzhan Asiltürk ziyaretinin perde arkasında ne var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günde yaptığı ii ayrı ev ziyareti siyaset kulislerini hareketlendirdi. Devlet Bahçeli ve Oğuzhan Asiltürk'e yapılan ziyaretlerin perde arkasında ne var? Oğuzhan Asiltürk neden önemli bir isim? Erdoğan'ın amacı ne? Meral Akşener'e neden "eve dön" çağrıları yapılıyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün sürpriz bir kararla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli ile bir haftada üç kez görüşmesi dikkat çeken Erdoğan, dün de sürpriz bir şekilde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Asiltürk aynı zamanda Milli Görüş Vakfı'nın da Genel Başkanlığını yapıyor. Ziyaretin arka planıyla ilgili Hürriyet yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan ilginç tüyolar geldi. İşte o yazı...

Erbakan'dan sonra partiyi yöneten isim: Asiltürk

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Saadet Partisi’nin arkasındaki beyindir. Erbakan’dan sonra partiyi idare eden asıl isimdir. Genel başkanların da üzerinde bir konumu vardır. Partide alınan kararlar, onun onayından geçer. Partiye politika çizen ana isim odur.

Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı içine çekmenin yolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi, bu açıdan çok önemli. Çünkü Saadet’i ‘cumhur ittifakı’nın içine çekmenin yolu Oğuzhan Asiltürk’ten geçer.

Erdoğan'ın amacı ne?

Erdoğan’ın amacına gelince... Erdoğan istiyor ki... Karşısındaki blokta sadece CHP ve HDP kalsın. Saadet Partisi’nin ittifaktan kopması, bu açıdan önemli... Asiltürk ziyareti, bu açıdan önemli... İYİ Parti’ye “Eve dön” çağrıları, bu açıdan önemli...