İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı! Yol tek şerite düştü
İzmir'in Konak ilçesinde saman balyaları taşıyan TIR, alt geçide sıkıştı. Çevreye dağılan saman balyaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.Abone ol
Konak'tan Balçova istikametine giden Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki saman balyaları yüklü 33 CDE 73 plakalı TIR, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin tavanına çarptı.
Alt geçide sıkışan TIR üstündeki saman balyalarının bir kısmı döküldü.
Polis ekiplerince, dökülen balyalar nedeniyle tek şeride düşen yolda güvenlik önlemi alındı.
Çevreye dağılan saman balyaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.