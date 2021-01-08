BIST 1.537
DOLAR 7,33
EURO 9,00
ALTIN 445,46
HABER /  YEREL
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı! Yol tek şerite düştü

İzmir'in Konak ilçesinde saman balyaları taşıyan TIR, alt geçide sıkıştı. Çevreye dağılan saman balyaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

Abone ol

Konak'tan Balçova istikametine giden Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki saman balyaları yüklü 33 CDE 73 plakalı TIR, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin tavanına çarptı.

Alt geçide sıkışan TIR üstündeki saman balyalarının bir kısmı döküldü.

Polis ekiplerince, dökülen balyalar nedeniyle tek şeride düşen yolda güvenlik önlemi alındı.

Çevreye dağılan saman balyaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama: Aşı yeterince güvenli, Acil Kullanım Onayı sürecini başlattık
Denizli Pamukkale'de üst üste depremler! AFAD açıkladı
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Candaş Tolga Işık paylaştı: Restoran, kafe ve mekanlar açılacak mı?
Eski PKK'lıdan Selahattin Demirtaş itirafı
ABD'deki kongre baskınının ardından kabineden ilk istifa eden Ulaştırma Bakanı Chao oldu
Galatasaraylı Emre Kılınç'ın cezası belli oldu
Fenerbahçe Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısına ilişkin açıklama
Yorumlar