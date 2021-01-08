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Tuzla'da tersanede bakımda olan gemide yangın: 1 işçi yaralı

TUZLA'da bir tersanede bakımı yapılan gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tersanede çalışan yabancı uyruklu bir işçi yaralandı. 

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesindeki bir tersanede bakımı yapılan gemide çıktı. Canlı hayvan taşımada kullanıldığı öğrenilen gemiden alevlerin yükseldiğini gören görevliler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tuzla itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri de geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren soğutma çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. 

Öte yandan, yangın sırasında yabancı uyruklu bir işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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