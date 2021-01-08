Candaş Tolga Işık paylaştı: Restoran, kafe ve mekanlar açılacak mı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği sadece paket servise geçen restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeteryaların durumuna dair gazeteci Candaş Tolga Işık, yeni bir iddiada bulundu.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 Kasım 2020 tarihinde alınan tedbirler gereği paket servise geçen restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin durumunu hükümete yakın isimlerle konuştuğunu aktardı.

Candaş Tolga Işık, konuya dair şunları söyledi:

"Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb... mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, 'Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken...' dediler."