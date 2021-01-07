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Galatasaraylı Emre Kılınç'ın cezası belli oldu

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Emre Kılınç'a Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Antalyaspor ile yaptığı maçtaki hakareti nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı. Galatasaray Kulübü, 24 bin lira para cezası alırken; aynı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Emre Kılınç'a da 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafes Ramadan Seifeldin ise Ankaragücü maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para ile cezalandırıldı.

Kurul, Kayserispor oyuncusu Hugo Miguel de Almeida Costa Lopes ile yardımcı antrenörü Emir Şiranlı'nın birer maç men ve 13'er bin lira ceza almasını kararlaştırdı.

Alanyaspor antrenörü Mustafa Keçeli ile Başakşehir yardımcı antrenörü Ekrem Dağ ise 900'er lira para cezası aldı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 124 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 48 bin lira ceza verdi.

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